В Україні можуть запровадити нове важливе свято для студентів: названа дата

В Україні пропонують започаткувати нове свято - День українського студентства, приурочений до особливої дати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського інституту національної пам'яті (УІНП).
Українцям розповіли, що напередодні Дня пам'яті Героїв Крут - 28 січня 2026 року - онлайн зустріч провели:
В цілому до спілкування онлайн щодо ініціатив у сфері національної пам'яті долучилися понад 160 осіб.
Саме тоді обговорили пропозицію Української асоціації студентів щороку 29 січня - у День пам'яті Героїв Крут - відзначати День українського студентства.
В УІНП зауважили, що учасники дискусії говорили, зокрема, про:
Громадянам нагадали, що сьогодні в Україні відзначають міжнародний День студента 17 листопада - на знак пам'яті про чеських студентів, які у 1939 році виступили проти нацистського режиму.
"Хоча, нещодавно, у нас була поширена російська традиція відзначення "Тетяниного дня", - додали в УІНП.
В Українському інституті національної пам'яті наголосили, що українська історія має власний, не менш промовистий приклад студентського героїзму - бій під Крутами, який:
"Для українців Крути - це не запозичений символ, а частина власного історичного досвіду", - додали у прес-службі установи.
Саме тому в УАС вважають, що дедалі актуальнішою стає пропозиція встановити День українського студентства 29 січня - у День пам'яті Героїв Крут (який понад століття уособлює боротьбу, відповідальність і готовність молоді захищати свою державу).
Насамкінець в УІНП поділились, що після конструктивної дискусії українська студентська спільнота підтримала ідею запровадити День українського студентства в День пам'яті Героїв Крут.
На думку учасників онлайн-зустрічі, такі ініціативи:
Уточнюється, що запровадження цього дня покликане:
"Вдячні українській молоді за активну участь у вшануванні пам'яті та, що найважливіше, за переосмислення цієї події - від жалоби до героїзації бійців Крут і прив'язки вшанування до важливих дат", - підсумували в УІНП.
