Платные дороги в Европе: сколько стоят и как оплачивать украинским автомобилистам

Украина – одна из немногих стран, где за возможность ехать по прямой и прямой дороге не приходится платить отдельные деньги. А почему стоит километр проезда автобаном по ту сторону наших западных границ?

О том, сколько стоит поездка по платной дороге в Европе, читайте в материале РБК-Украина .

Прежде чем перейти к деталям, следует сказать, что правила проезда платными дорогами в развитых странах мира часто отличаются между собой. Поэтому в формате нашей статьи всех подробностей мы не охватим, тем более что законодательство время от времени меняется. Но кое-что общее тоже есть, и с этого и стоит начать:

Альтернатива всегда есть . Главное правило наличия платной автодороги – где-то неподалеку всегда есть бесплатная альтернативная дорога. Она будет узкая, "медленная" и неудобная, но она будет;

. Главное правило наличия платной автодороги – где-то неподалеку всегда есть бесплатная альтернативная дорога. Она будет узкая, "медленная" и неудобная, но она будет; По-разному . Тарифы, правила оплаты, способы внесения денег и система штрафов могут сильно отличаться от страны к стране, а иногда и от дороги к дороге в пределах одной страны;

. Тарифы, правила оплаты, способы внесения денег и система штрафов могут сильно отличаться от страны к стране, а иногда и от дороги к дороге в пределах одной страны; Готовьтесь. Правила тарификации и способ оплаты проезда на своем маршруте путешественнику нужно изучить перед поездкой. Попытка разобраться на ходу рано или поздно приведет к конфузу, а в худшем случае – к огромному штрафу;

Правила тарификации и способ оплаты проезда на своем маршруте путешественнику нужно изучить перед поездкой. Попытка разобраться на ходу рано или поздно приведет к конфузу, а в худшем случае – к огромному штрафу; Платная – не значит лучше. Имейте в виду, что часто дальний рейд платным автобаном похож на поездку в поезде: быстрое движение, за окном мало чего интересного, остановиться, когда хочешь и где хочешь, нельзя. Так что если вы турист, стремящийся к настоящим впечатлениям от страны, хорошенько подумайте относительно маршрута.

Какие автодороги в Европе платные

В Европе берут деньги за проезд по дорогам, по которым можно двигаться быстро, комфортно и безопасно. То есть прежде всего это скоростные трассы, связывающие разные части страны. Они обходят населенные пункты, не имеют светофоров и опасных одноуровневых развязок, на них не допускается “медленный” транспорт, а встречные полосы разделены защитным барьером, который к тому же не допускает ослепление фарами ночью.

Также часто платными бывают проезды через туннели и мосты, особенно проложенные в географически сложной местности – в горах, на отдаленных островах и т.д.

Сколько стоит проезд по платной дороге

Стоимость километра сильно отличается и зависит от страны, собственно автотрассы и сложности моста или тоннеля. В среднем по Европе 100 км платной автотрассы обходится 5 – 8 евро. Если плата взимается посуточно (об этом ниже), то 10 дней путешествий по той или иной стране Европы обходится порядка 7 – 15 евро.

Может поразить стоимость проезда по туннелю или мосту: иногда это 1 евро, иногда – аж 50 евро.

Отметим, что здесь мы говорим о легковых автомобилях. К этой категории оплаты относятся машины массой до 3,5 тонны и количеством пассажиров не более 8 (кроме водителя). При этом в некоторых случаях популярные в Украине пикапы относятся к грузовикам и тарифицируются соответствующим образом.

Как платить за платные автодороги

Это самый интересный момент, ведь вариантов существует море. Во-первых, глобально есть две системы взимания средств:

В зависимости от конкретного пробега по платной дороге;

Покупка права на пользование платными дорогами "оптом" на определенное количество дней вперед, без привязки к конкретным поездкам.

Первая система предполагает фиксацию тем или иным способом пробега платным участком. Например, часто это похоже на оплату парковки возле торгового центра, когда водитель берет талончик на въезде и рассчитывается на выезде. Вторая система обычно действует в пределах целой страны – въезжая в нее, водитель тем или иным способом оплачивает несколько дней езды по ней, что не обязательно подтверждается наклейкой.

Конкретно о методах оплаты стоит поговорить поподробнее.

Виньетка (виньетта) . Особая наклейка на лобовое стекло, которая покупается на границе (чаще всего вне зависимости от желания водителя). Виньетки разные для авто разных типов и для разного срока пребывания в стране. Информация с этой наклейки чаще всего считывается камерами или сканерами на въезде на платные участки. Здесь очень важно заранее занять машиной одну из полос, которые ведут к шлагбауму с автоматическим считыванием – обычно их еще за 100 – 200 м маркируют баннерами типа AutoPass, TelePass и т.д.

. Особая наклейка на лобовое стекло, которая покупается на границе (чаще всего вне зависимости от желания водителя). Виньетки разные для авто разных типов и для разного срока пребывания в стране. Информация с этой наклейки чаще всего считывается камерами или сканерами на въезде на платные участки. Здесь очень важно заранее занять машиной одну из полос, которые ведут к шлагбауму с автоматическим считыванием – обычно их еще за 100 – 200 м маркируют баннерами типа AutoPass, TelePass и т.д. Деньги (наличные или карточки). На границе некоторых стран водитель, оплатив деньги, виньетки на руки не получает, но номер его автомобиля заносится в базу тех, кому разрешено ездить по платным магистралям. И в течение оплаченного периода сканирование происходит автоматически при каждом приближении к пунктам оплаты. Но чаще деньги водитель платит непосредственно при въезде на платную трассу или съезде с нее, предъявив полученный на въезде талон. Соответственно, заранее нужно занять соответствующую полосу перед шлагбаумом с оплатой деньгами, чтобы потом не пятиться и не образовывать пробку.

Если коротко

Как можно заметить, пользование платными автодорогами усложняет жизнь путешественника не только из-за расставания с деньгами, но и из-за хлопот с разными формами оплаты. Но касательно второго можно сказать, что сложным процесс кажется только первый раз. А потом вы, скорее всего, поймете, что механизм оплаты имеет свою логику и учитывает среди прочего интересы пользователя.