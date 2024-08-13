Платные дороги в Европе: как правильно ездить и как платить

В большинстве стран Европы за движение по скоростной автотрассе с высоким уровнем безопасности и комфорта приходится платить. И именно этот момент часто вызывает затруднения у путешественников с небольшим опытом. Речь идет, прежде всего, не о высоких тарифах, а о процедуре оплаты, которая в каждой стране имеет определенные нюансы.

Прежде всего нужно принять во внимание, что в развитых государствах есть два разных понятия: плата за дороги и платные дороги. Таким образом, водитель зарубежной машины бывает вынужден платить отдельно за движение по автодорогам вообще, и отдельно – за проезд по конкретным участкам скоростной магистрали, которую мы на немецкий лад называем автобаном.

Тарифы на проезд в каждой стране свои, при этом на сумму влияют разные факторы:

Класс транспортного средства: легковой автомобиль, микроавтобус, грузовик. К примеру, популярные сейчас в Украине пикапы классифицируются как грузовики с соответствующей собственной ставкой оплаты;

Расстояние, которое машина проехала по платной автотрассе. Это самый распространенный вариант определения жалованья, но не единственный;

Время использования скоростной автодорогой. Вариант менее распространен, но тоже встречается;

Плата за проезд через мост или туннель. Такое бывает в горах Австрии, или, например, в Стамбуле один из двух одинаковых мостов через Босфор платный, один – бесплатный.

Наконец, еще одна немаловажная вещь. Увидев впереди себя – на карте или в реальности – платную дорогу, не забывайте, что где-то рядом обязательно должен быть альтернативный вариант – бесплатный. Конечно, это будет узкая и, возможно, извилистая дорога с перекрестками и светофорами, но платить вам за нее не придется.

Как оплатить платную дорогу

Если вы собрались ехать платной дорогой, будьте готовы, что вам придется рассчитываться в один из приведенных ниже способов.

Деньги могут взиматься иногда при заезде на трассу, иногда – при съезде с нее. При этом время и пункт заезда нужно зафиксировать, получив билет;

Иногда на въезде на платную дорогу действуют те же наклейки на лобовое стекло (т.н. виньеты), которые нужно покупать на границе страны;

Чаще всего за автобан нужно платить дополнительно, независимо от виньетки, оплаченной на границе;

Собственно оплата производится по-разному: через закрепленный на лобовом стекле чип системы TelePass (надо встать в очередь к соответствующим воротам), заранее через интернет или непосредственно на терминале на въезде и выезде с автобана – как банковской картой, так и наличными.

Сколько стоят платные дороги

Тарифы в каждой европейской стране свои, причем они иногда отличаются и на разных автобанах одной страны. Но в среднем по Европе проезд на легковом автомобиле 100 километров автобаном становится в 6-7 евро. А виньетка на лобовое стекло, дающая право в течение 10 дней путешествовать по стране (без учета скоростных дорог) стоит порядка 7 – 15 евро. Пересечь реку по мосту или “срезать” часть горной дороги через тоннель стоит от 1 евро до 50-60 евро.

Бывалые путешественники неуверенно смогут вам рассказать о нескольких способах обойтись на европейских путях без жалованья. Но государства, в свою очередь, обладают эффективной системой выявления нарушителей и соответствующих наказаний. По крайней мере, в каждой стране за это предусмотрены строгие штрафы – от 53 до 800 евро.

Кратко

Способы оплаты зарубежных автобанов разработаны с учетом оперативности, чтобы задержка путешественника на пункте оплаты была минимальной или не имела места вовсе. Следовательно, интересы неопытных автомобилистов здесь могут быть не учтены, и новичку легко попасть в неудобную ситуацию прямо на пункте оплаты или при дальнейшей проверке.

Поэтому самое важное для водителя – заранее ознакомиться с формами оплаты проезда в каждой из стран на маршруте, а лучше – именно на каждой дороге впереди. Это, кстати, касается и более важных сфер – в частности, Правил дорожного движения в каждой из стран, по путям которой приходится ездить.