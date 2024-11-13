В Украине могут проверить учреждения, которые проводят ВВК

Министерство обороны Украины хочет устроить проверку учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии. Это необходимо, чтобы предотвратить нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций учреждений, которые проводят ВВК", - отметил Лазуткин.

Он уточнил, что такие проверки должны обеспечить выполнение правил мобилизации и соблюдение медицинских стандартов.

При этом, как добавил спикер Минобороны, ответственность за нарушения в процессе мобилизации может нести как Минздрав, так и Минобороны.

В случае, если нарушения произошли на этапе медосмотра, ответственны Минздрав и Национальная служба здоровья Украины. Но если был неправильный вывод ВЛК, реагировать должно Минобороны.