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В Украине могут проверить учреждения, которые проводят ВВК

Украина, Среда 13 ноября 2024 22:06
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В Украине могут проверить учреждения, которые проводят ВВК Иллюстративное фото: в Украине могут проверить учреждения, которые проводят ВВК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Украины хочет устроить проверку учреждений, которые проводят военно-врачебные комиссии. Это необходимо, чтобы предотвратить нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций учреждений, которые проводят ВВК", - отметил Лазуткин.

Он уточнил, что такие проверки должны обеспечить выполнение правил мобилизации и соблюдение медицинских стандартов.

При этом, как добавил спикер Минобороны, ответственность за нарушения в процессе мобилизации может нести как Минздрав, так и Минобороны.

В случае, если нарушения произошли на этапе медосмотра, ответственны Минздрав и Национальная служба здоровья Украины. Но если был неправильный вывод ВЛК, реагировать должно Минобороны.

Коррупция в ВВК

Напомним, украинские правоохранители уже неоднократно разоблачали коррупционные схемы, которые организовывали сотрудники ВВК.

В частности, как выяснили в 2023 году правоохранители, глава военно-врачебной комиссии в Подольском районе Киева подделывал справки для выезда мужчин за границу.

При этом в Хмельницком заместитель главы ВВК требовал взятку у военного, чтобы признать его ограничено пригодным.

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