В Україні можуть перевірити установи, які проводять ВЛК
Міністерство оборони України хоче влаштувати перевірку установ, які проводять військово-лікарські комісії. Це необхідно, щоб запобігти порушенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
"Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій установ, які проводять ВЛК", - зазначив Лазуткін.
Він уточнив, що такі перевірки мають забезпечити виконання правил мобілізації та дотримання медичних стандартів.
При цьому, як додав речник Міноборони, відповідальність за порушення у процесі мобілізації може нести як МОЗ, так і Міноборони.
У разі якщо порушення сталися на етапі медогляду, відповідальні МОЗ та Національна служба здоров'я України. Але якщо був неправильний висновок ВЛК, реагувати має Міноборони.
Корупція у ВЛК
Нагадаємо, українські правоохоронці вже неодноразово викривали корупційні схеми, які організовували співробітники ВЛК.
Зокрема, як з'ясували у 2023 році правоохоронці, голова військово-лікарської комісії у Подільському районі Києва підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон.
При цьому у Хмельницькому заступник голови ВЛК вимагав хабар у військового, щоб визнати його обмежено придатним.
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