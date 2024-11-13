В Україні можуть перевірити установи, які проводять ВЛК

Міністерство оборони України хоче влаштувати перевірку установ, які проводять військово-лікарські комісії. Це необхідно, щоб запобігти порушенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій установ, які проводять ВЛК", - зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що такі перевірки мають забезпечити виконання правил мобілізації та дотримання медичних стандартів.

При цьому, як додав речник Міноборони, відповідальність за порушення у процесі мобілізації може нести як МОЗ, так і Міноборони.

У разі якщо порушення сталися на етапі медогляду, відповідальні МОЗ та Національна служба здоров'я України. Але якщо був неправильний висновок ВЛК, реагувати має Міноборони.