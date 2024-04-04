Требовал взятку у военного: в Хмельницком задержали заместителя главы ВВК

В Хмельницком заместитель главы военно-врачебной комиссии требовал взятку у военного. Подозреваемый обещал повлиять на решение ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Фигурант требовал от военнослужащего 40 тысяч гривен за влияние на решение ВВК о признании его (военного - ред.) ограниченно пригодным", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что врач также является председателем благотворительного фонда, его подозревают в злоупотреблении влиянием.

В настоящее время он задержан и ему объявлено о подозрении.