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Требовал взятку у военного: в Хмельницком задержали заместителя главы ВВК

Хмельницкий, Четверг 04 апреля 2024 17:23
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Требовал взятку у военного: в Хмельницком задержали заместителя главы ВВК Фото: Врач ВВК потребовал взятку у военного (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: РБК-Украина

В Хмельницком заместитель главы военно-врачебной комиссии требовал взятку у военного. Подозреваемый обещал повлиять на решение ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Фигурант требовал от военнослужащего 40 тысяч гривен за влияние на решение ВВК о признании его (военного - ред.) ограниченно пригодным", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что врач также является председателем благотворительного фонда, его подозревают в злоупотреблении влиянием.

В настоящее время он задержан и ему объявлено о подозрении.

Коррупция и проверки в ВВК

Напомним, ранее задержали бывшего главу Черниговской местной военно-врачебной комиссии. За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. У него изъяли около 1 миллиона долларов.

Как писало РБК-Украина, новая волна проверок ВЛК начнется уже в апреле. В частности, планируется существенно улучшить удобства прохождения ВЛК.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, идет процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны профильного министерства.

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