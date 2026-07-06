В Украине может появиться "замена" IKEA из Польши: что известно о новой сети

Крупная польская торговая сеть Pepco Group готовится к экспансии на украинский рынок. Компания планирует охватить нишу товаров для дома и декора, в которой ранее лидировала шведская сеть IKEA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление операционного директора Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцина Станка изданию LIGA.net.
По его словам, бренд намерен воспользоваться тем, что IKEA до сих пор не возобновила деятельность в Украине. Несмотря на то, что Pepco предлагает меньший ассортимент большой мебели, оба ритейлера существенно пересекаются в сегменте текстиля, декора и посуды, работая в демократической ценовой категории.
"Есть продукция, подобная IKEA. А как мы знаем, IKEA еще не вернулась в Украину, поэтому Pepco полностью претендует на эту нишу", – сказал Станко.
Запуск первых торговых точек Pepco в Украине намечен на октябрь 2026 года. В настоящее время два украинских города конкурируют за право открытия дебютного магазина. Украина станет 20-м европейским рынком для польской группы.
Pepco Group основана в 1999 году. На сегодняшний день сеть объединяет более 4 000 магазинов в 18 странах Европы, обслуживая более 36 миллионов покупателей ежемесячно.
Согласно финансовым отчетам, по итогам 2025 года группа продемонстрировала стабильный рост:
Напомним, шведская корпорация IKEA откладывает возвращение в Украину после прекращения работы в 2022 году . Руководство компании до сих пор не определило конкретные сроки принятия решения о безопасном возобновлении работы своих магазинов.