В Украине может появиться "замена" IKEA из Польши: что известно о новой сети

По его словам, бренд намерен воспользоваться тем, что IKEA до сих пор не возобновила деятельность в Украине. Несмотря на то, что Pepco предлагает меньший ассортимент большой мебели, оба ритейлера существенно пересекаются в сегменте текстиля, декора и посуды, работая в демократической ценовой категории.

"Есть продукция, подобная IKEA. А как мы знаем, IKEA еще не вернулась в Украину, поэтому Pepco полностью претендует на эту нишу", – сказал Станко.

Запуск первых торговых точек Pepco в Украине намечен на октябрь 2026 года. В настоящее время два украинских города конкурируют за право открытия дебютного магазина. Украина станет 20-м европейским рынком для польской группы.

Финансовые показатели и масштабы бизнеса Pepco

Pepco Group основана в 1999 году. На сегодняшний день сеть объединяет более 4 000 магазинов в 18 странах Европы, обслуживая более 36 миллионов покупателей ежемесячно.

Согласно финансовым отчетам, по итогам 2025 года группа продемонстрировала стабильный рост:

выручка увеличилась на 8,7% и достигла 4,5 млрд евро.

чистая прибыль выросла на 19,7%, составив 219 млн евро.

Количество магазинов Pepco в разных странах (изображение: pepco.eu)