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В Украине может появиться "замена" IKEA из Польши: что известно о новой сети

11:52 06.07.2026 Пн
2 мин
Когда в Украине заработает ритейл-гигант Pepco и какой у него основной ассортимент?
aimg Олег Хомчук
Pepco планирует воспользоваться отсутствием шведского ритейлера IKEA (фото: пресс-служба Pepco)

Крупная польская торговая сеть Pepco Group готовится к экспансии на украинский рынок. Компания планирует охватить нишу товаров для дома и декора, в которой ранее лидировала шведская сеть IKEA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление операционного директора Pepco в Центральной и Восточной Европе Марцина Станка изданию LIGA.net.

По его словам, бренд намерен воспользоваться тем, что IKEA до сих пор не возобновила деятельность в Украине. Несмотря на то, что Pepco предлагает меньший ассортимент большой мебели, оба ритейлера существенно пересекаются в сегменте текстиля, декора и посуды, работая в демократической ценовой категории.

"Есть продукция, подобная IKEA. А как мы знаем, IKEA еще не вернулась в Украину, поэтому Pepco полностью претендует на эту нишу", – сказал Станко.

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Запуск первых торговых точек Pepco в Украине намечен на октябрь 2026 года. В настоящее время два украинских города конкурируют за право открытия дебютного магазина. Украина станет 20-м европейским рынком для польской группы.

Финансовые показатели и масштабы бизнеса Pepco

Pepco Group основана в 1999 году. На сегодняшний день сеть объединяет более 4 000 магазинов в 18 странах Европы, обслуживая более 36 миллионов покупателей ежемесячно.

Согласно финансовым отчетам, по итогам 2025 года группа продемонстрировала стабильный рост:

  • выручка увеличилась на 8,7% и достигла 4,5 млрд евро.
  • чистая прибыль выросла на 19,7%, составив 219 млн евро.

Количество магазинов Pepco в разных странах (изображение: pepco.eu)

Напомним, шведская корпорация IKEA откладывает возвращение в Украину после прекращения работы в 2022 году . Руководство компании до сих пор не определило конкретные сроки принятия решения о безопасном возобновлении работы своих магазинов.

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