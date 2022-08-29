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Кулеба закликає IKEA відновлювати роботу в Україні

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Понеділок 29 серпня 2022 21:44
Кулеба закликає IKEA відновлювати роботу в Україні Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Шведський бізнес, зокрема, компанію з продажу меблів IKEA, закликають відновлювати роботу в Україні. Вона призупинила свлю діяльність у нашій державі після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра іноземних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Я закликаю шведський бізнес активно вивчати та відновлювати діяльність в Україні. Наприклад, ScaniaGroup вже нарощує бізнес. Інші повинні наслідувати цей приклад. Особливо IKEA, яка з 24 лютого покинула шість українських фабрик - час повертатися!" - написав він.

Зазначимо, що Scania - це найбільший шведський виробник автобусів і вантажних автомобілів.

Нагадаємо, IKEA остаточно закриває свої магазини в Росії. 15 серпня, завершився фінальний розпродаж товарів компанії.

Окрім того, стало відомо, що 59 західних компаній, які раніше заявили про вихід з російського ринку, продовжують працювати там і підтримувати свої продукти.

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Дмитро Кулеба IKEA
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