Кулеба закликає IKEA відновлювати роботу в Україні

Шведський бізнес, зокрема, компанію з продажу меблів IKEA, закликають відновлювати роботу в Україні. Вона призупинила свлю діяльність у нашій державі після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра іноземних справ Дмитра Кулебу в Twitter .

"Я закликаю шведський бізнес активно вивчати та відновлювати діяльність в Україні. Наприклад, ScaniaGroup вже нарощує бізнес. Інші повинні наслідувати цей приклад. Особливо IKEA, яка з 24 лютого покинула шість українських фабрик - час повертатися!" - написав він.

Зазначимо, що Scania - це найбільший шведський виробник автобусів і вантажних автомобілів.