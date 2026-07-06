В Україні може з’явитися "заміна" IKEA з Польщі: що відомо про нову мережу

Велика польська торгівельна мережа Pepco Group готується до експансії на український ринок. Компанія планує охопити нішу товарів для дому та декору, в якій раніше лідирувала шведська мережа IKEA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву операційного директора Pepco у Центральній та Східній Європі Марціна Станка виданню LIGA.net.
За його словами, бренд має намір скористатися тим, що IKEA досі не відновила діяльність в Україні. Попри те, що Pepco пропонує менший асортимент великих меблів, обидва ритейлери суттєво перетинаються в сегменті текстилю, декору та посуду, працюючи у демократичній ціновій категорії.
"Є продукція, подібна до IKEA. А як ми знаємо, IKEA ще не повернулася в Україну, тож Pepco цілком претендує на цю нішу", – сказав Станко.
Запуск перших торгових точок Pepco в Україні заплановано на жовтень 2026 року. Наразі два українських міста конкурують за право відкриття дебютного магазину. Україна стане 20-м європейським ринком для польської групи.
Pepco Group заснована у 1999 році. На сьогодні мережа об'єднує понад 4 000 магазинів у 18 країнах Європи, обслуговуючи понад 36 мільйонів покупців щомісяця.
Згідно з фінансовими звітами, за підсумками 2025 року група продемонструвала стабільне зростання:
Нагадаємо, шведська корпорація IKEA наразі відкладає повернення до України після припинення роботи в 2022 році. Керівництво компанії досі не визначило конкретних термінів ухвалення рішення щодо безпечного відновлення роботи своїх магазинів.