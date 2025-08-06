На Киевщине пропал свет в нескольких районах: в чем причина
Часть потребителей Киевщины временно осталась без электроснабжения 6 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Что известно
Как сообщают, в нескольких районах Киевской области зафиксировано локальное исчезновение электроэнергии из-за аварии на линиях.
Речь идет о части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов.
Ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы восстановить питание.
Узнать актуальную информацию об отключении по конкретному адресу можно на официальном сайте компании ДТЭК.
Отключения в Киевской области
Напомним, что 29 июля Киевщина страдала от последствий непогоды. Из-за падения деревьев на линии электропередач были зафиксированы дополнительные обесточивания.
Специалистам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось вернуть свет в более 330 тысяч домов, однако более 40 тысяч абонентов оставались без электроснабжения. Ремонтные работы продолжались в усиленном режиме.