На Киевщине пропал свет в нескольких районах: в чем причина

Фото: В Киевской области пропал свет в нескольких районах (Getty Images)

Часть потребителей Киевщины временно осталась без электроснабжения 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Что известно Как сообщают, в нескольких районах Киевской области зафиксировано локальное исчезновение электроэнергии из-за аварии на линиях. Речь идет о части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов. Ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы восстановить питание. Узнать актуальную информацию об отключении по конкретному адресу можно на официальном сайте компании ДТЭК.