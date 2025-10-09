ua en ru
В России разбился истребитель МиГ-31К

Липецк, Четверг 09 октября 2025 23:51
Фото: истребитель МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В Липецкой области потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31. Экипаж успел катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Самолет разбился во время захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Экипаж истребителя катапультировался, жизни летчиков ничего не угрожает.

МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия.

Первый советский самолет четвертого поколения, является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

С февраля 2022 года в период полномасштабной войны Россия часто использует МиГ-31К в качестве платформы для запуска аэробаллистических ракет "Кинжал".

Группа из четырех МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

Авиакатастрофы в России

Напомним, 3 октября в Краснодарском крае разбился самолет Ан-2. Погибли два человека, находившиеся на его борту.

Летом в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24. Погибли 49 человек.

А в Хабаровском крае вертолет Ми-8 врезался в гору. В результате катастрофы погибли пять человек.

МіГ-31К
