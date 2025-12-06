ua en ru
Война в Украине

По всей Украине второй раз за ночь ракетная опасность из-за пусков "Кинжалов"

Украина, Суббота 06 декабря 2025 02:39

По всей Украине второй раз за ночь ракетная опасность из-за пусков "Кинжалов" Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Ракетная опасность из-за пуска ракет "Кинжал" объявлена второй раз за ночь на 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

О пуске ракет "Кинжал" объявляли Воздушные силы ВСУ. Ранее они предупреждали о взлете МиГ-31К.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

По всей Украине второй раз за ночь ракетная опасность из-за пусков &quot;Кинжалов&quot;

Впервые этой ночью Воздушные силы ВСУ в 01:22 объявляли о масштабной воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31К. Вся Украина стала "красной".

Также под комбинированной ракетной атакой находился Киев. Глава КГВА Тимур Ткаченко информировал о работе ПВО.

Массированная атака на Киев 29 ноября

В ночь на 29 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине и Киеву. Всего было выпущено более 30 ракет и почти 600 дронов.

Атака продолжалась всю ночь и утро: примерно в час ночи столицу накрыли ударами баллистических ракет, а после 6:30 утра в направлении Киева полетели крылатые ракеты, атаковавшие город со всех сторон.

Около 7:00 взлетели носители аэробаллистических "Кинжалов", которые также нанесли удары вблизи столицы.

Сначала сообщалось о двух погибших, информация о пострадавших обновлялась в течение дня.

Почти во всех районах столицы зафиксированы повреждения. Часть Киева осталась без света, на правом берегу возникли проблемы с водоснабжением. Пожары в разных частях города удалось полностью ликвидировать только днем.

