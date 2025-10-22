RU UA EN RU
В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К

Среда 22 октября 2025 07:12
В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К Фото: для всей Украины сейчас ракетная опасность (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 22 октября, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 07:04.

После этого военные зафиксировали пуски ракет. В частности, в направлении Кременчуга и Киева.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:12 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал до сих пор по всей территории Украины.

В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо носители &quot;Кинжалов&quot; МиГ-31К

Тревога и разбитый МиГ-31К

Напомним, что когда россияне поднимают в небо самолеты МиГ-31К, тогда по всей территории Украины объявляют тревогу из-за ракетной опасности.

Например, так было в обед 20 октября. Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет МиГа с аэродрома "Саваслейка". Однако позже начали оглашать отбой тревоги, так как самолет приземлился

Также мы писали, что 9 октября в Липецкой области при заходе на посадку разбился один из российских МиГ-31К. Об этом писали российские СМИ сославшись на Минобороны РФ.

