В Украине объявляли масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 12:35

В Украине начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.