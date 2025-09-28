В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пуска "Кинжалов"

"Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении военной администрации столицы.

Иван Федоров сообщил о вероятных пусках ракет с МиГ-31К по всей территории Украины.

В 02:32 военные сообщили о движении скоростных целей в направлении Житомирской и Хмельницкой областей.

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

В 02:42 мониторинговые паблики сообщили об отходе двух МиГ-31К от потенциальных рубежей пусков ракет.

По состоянию на 02:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так: