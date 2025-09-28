UA

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пуску "Кинджалів"

Фото: російській винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал" на борту (weikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, КМВА та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні військової адміністрації столиці.

Іван Федоров повідомив про ймовірні пуски ракет з МіГ-31К по всій території України.

О 02:32 військові повідомили про рух швидкісних цілей у напрямку Житомирської та Хмельницької областей.

У Хмельницькій області було чути звуки вибухів.

О 02:42 моніторингові пабліки повідомили про відхід двох МіГ-31К від потенційних рубежів пусків ракет.

Станом на 02:35 карта повітряних тривог України виглядала так:

Комбінована атака Росії 28 вересня

В ніч на неділю, 28 вересня, російські терористи запустили в напрямку України більше 100 ударних дронів "Шахед".

О 01:18 у Києві було чути звуки вибухів, сили ППО збивали ворожий російський безпілотник над містом.

Моніторингові пабліки повідомляють про зліт семи бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Літаки рухаються вбік пускових рубежів.

Також, за даними пабліків, додатково зафіксовано виліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-160 з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області.

