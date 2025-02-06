В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и по остальным регионам Украины утром четверга, 6 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а через некоторое время и по всей территории Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Масштабная тревога из-за баллистики

Напомним, что 21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр.

Диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения. Однако из-за типа этой ракеты и дальности полета масштабную тревогу объявляют по всей территории Украины.