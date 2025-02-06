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В Україні масштабна тривога через загрозу балістики

Четвер 06 лютого 2025 10:38
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В Україні масштабна тривога через загрозу балістики Ілюстративне фото: в Україні масштабна тривога через загрозу балістики оголошена 6 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та по решті регіонів України вранці четверга, 6 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а через деякий час і по всій території України.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

В Україні масштабна тривога через загрозу балістики

Масштабна тривога через балістику

Нагадаємо, що 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро.

Диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння. Однак через тип цієї ракети та дальність льоту масштабну тривогу оголошують по всій території України.

Додамо, що українська розвідка розкрила деталі про нову ракету росіян. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

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