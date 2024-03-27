Площадка для атак. Как РФ использует аэродромы для войны и может ли по ним бить Украина

На прошлой неделе украинские спецслужбы атаковали аэродром "Энгельс" под Саратовом (Российская Федерация). Это один из нескольких десятков военных аэродромов, откуда россияне поднимают авиацию для ударов, но далеко не единственный, куда за два года доставала Украина.

О том, какие аэродромы задействует Россия в войне и как по ним прилетают "ответные удары", - в материале РБК-Украина .

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Фото: карта аэродромов, которые использует Россия в войне против Украины (инфографика РБК-Украина)

Аэродромы на материковой части Украины

Россияне активно используют аэродромы на оккупированной материковой части, причем не всегда размещая на них авиацию. Например, в декабре 2022 года Силы обороны ударили по полевому аэродрому в районе Каховки Херсонской области. Тогда погибли и были ранены до 200 оккупантов, уничтожено до 20 единиц вражеской техники.

В ноябре того же года в ходе операции по освобождению правобережной Херсонской области ВСУ били по аэродрому в Чаплинке. После чего оккупанты в срочном порядке передислоцировали авиацию. Как объяснял тогдашний спикер Воздушных сил Юрий Игнат, аэродром использовался для поддержки наземных сил вертолетами Ка-52 и штурмовиками Су-25. Чаплинка оказалась под огневым контролем украинской артиллерии, поэтому базу перевели поглубже в тыл. Частично в поселок Стрелковое на Арабатской стрелке и в Бердянск (Запорожская область).

Аэродром в Мелитополе россияне используют для размещения вертолетов, другой техники, складов с боеприпасами и личного состава. Именно поэтому время от времени оттуда поступают новости о "бавовне", говорил прошлой осенью мэр Иван Федоров. Мелитополь находится на расстоянии около 70 км от линии фронта, поэтому, предположительно, аэродром атакуют в том числе с помощью систем HIMARS.

Аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске находятся приблизительно в 90 км от фронта. В ночь на 17 октября 2023 года украинские силы впервые применили дальнобойные ракеты ATACMS в рамках операции DRAGONFLY. По данным OSINT-расследователей, удары уничтожили или повредили более 20 вертолетов. Периодически о взрывах в районе летного поля сообщают сами жители Бердянска.

Фото: последствии атаки ATACMS на аэродром возле Луганска ("Схемы"/Planet Labs)

"Наносить удары по аэродромам нужно, там базируется тактическая авиация, вертолеты ударные и транспортные и так далее. Россияне в свое время настолько обнаглели, что использовали авиацию на оккупированных территориях недалеко от линии боестолкновения. Все помнят успешный удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске, тогда за раз уничтожили большое количество вертолетов. И это важно, потому что вертолеты являются одним из наступательных элементов российских оккупантов", - рассказал РБК-Украина военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Кроме всего прочего, на аэродромах находятся командные пункты и пункты управления.

"Важно их поражать, потому что это подрывает общую систему управления. Также там размещают склады с боеприпасами и ГСМ. Поэтому комплексное их уничтожение, безусловно, - дело обязательное", - подчеркнул эксперт.

Аэродромы в оккупированном Крыму

С аэродромами на полуострове работает та же система, что касается складов, узлов связи и пунктов управления, объясняет Коваленко. С тем отличием, что в Крыму размещаются не только ударные вертолеты типа Ка-52 и Ми-28, а преимущественно тактические боевые самолеты МиГ-31, МиГ-29, Су-27, Су-30, разных модификаций и так далее.

Для авиации оккупанты используют по меньшей мере пять крымских аэродромов, говорили раньше в Воздушных силах. Это позволяет им контролировать небо над украинской акваторией Черного и Азовского морей, над прибрежными районами, а также атаковать южные регионы Украины. Для этого, например, истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25 запускают широкий арсенал бомб и ракет. С появлением планирующих авиабомб удары наносятся с расстояния 50-70 км, не заходя в зону украинской действия ПВО.

Один из ключевых аэродромов находится вблизи города Саки. Он и до полномасштабного вторжения был готов к немедленным боевым действиям. До оккупации здесь была база ВМС Украины, сейчас на нем базируется российский 43-й истребительный полк, в составе которого Су-30СМ, Су-33 и Су-24М.

В сентябре украинские силы массированно атаковали его беспилотниками и ракетами "Нептун". На тот момент в Саках находились не менее 12 боевых самолетов, ЗРК "Панцирь" и база подготовки операторов дронов Mojaher. В январе 2024 года Главное управление разведки провело совместную операцию с Воздушными силами, ударив по позициям РЛС (радиолокационной станции). Также сообщалось об уничтожении пункта управления.

Фото: последствия удара по аэродрому "Саки" (Planet Labs)

Второй крупный аэродром - "Бельбек" - к северу от Севастополя. На нем базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. Сообщалось, что после реконструкции в 2020 году он якобы может принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, вооруженные ракетами с дальностью свыше 5 000 км.

За время полномасштабной войны Украина как минимум трижды атаковала "Бельбек". Крайний удар произошел 31 января с применением авиационных ракет типа Storm Shadow/SCALP. В результате были повреждены три самолета, сообщалось о попадании в РЛС и пункт связи.

Важным логистическим хабом стал аэродром Джанкоя. Через него проходит снабжение оккупантов в Херсонской и Запорожской областях. Его взлетная полоса позволяет принимать тяжелые транспортные самолеты. Кроме того, там базируются ударные вертолеты. Взрывы в районе Джанкоя гремят периодически.

Аэродром "Гвардейское" - это авиабаза к северу от Симферополя, с которой взлетает боевая авиация. На ней дислоцируются две эскадрильи из 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и 12 штурмовиков Су-25СМ в каждой. В начале марта, по данным российских СМИ, две неустановленные ракеты разбили рулежную дорожку на аэродроме, сообщалось о раненых. Всего в Крыму насчитывается 15 аэродромов, но большая часть из них не используется под авиацию.

Чем меньше после таких ударов у россиян остается самолетов, тем лучше для Украины. Но пока эти атаки имеют цель снизить общую боеспособность оккупантов и подорвать их возможности по обеспечению группировок на юге. О серьезной подготовке к деоккупации Крыма, к сожалению, речи не идет, отмечает Коваленко.

"Хотя каждый из этих ударов - это как кирпичик в будущий мостик по освобождению полуострова. Говорить об этом пока рано, это будет не скоро. Но мы к этому идем", - добавил он.

Аэродромы на территории Беларуси

Для ударов по Украине российская армия в 2022 году задействовала почти все белорусские аэродромы. Авиация на них перебрасывалась еще до вторжения в рамках "учений". Боевые вертолеты и самолеты базировались в том числе на аэродромах в Лиде, Барановичах, "Лунинец", Дубровица и "Зябровка".

"Зябровка" стала опорной базой из-за удобного расположения. Она находится недалеко от Гомеля, от нее до границы с Украиной всего 22 км, до Чернигова - 90 км. В августе 2022-го там прогремели взрывы. Как писал мониторинговый проект "Белорусский гаюн", туда как раз подвезли партию ракет С-300/400. Но по данным белорусского минобороны, взорвалась "одна из единиц техники во время контрольного пробега". Украина это никак не комментировала.

Россияне перестали использовать белорусские аэродромы после атаки на "Мачулищи". В результате диверсии в феврале 2023 года был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По нему отработали два дрона, ответственность взяла Ассоциация сил безопасности Беларуси (BYPOL), в которую входят белорусские военные, несогласные с Лукашенко. На днях глава СБУ Василий Малюк заявил об участии украинской спецслужбы. По его словам, атака в Мачулищах вывела из строя радиолокационную систему А-50.

"Хирургически сработали по антенне. Оперативный состав службы на своем сленге ее "сковородкой" называл", - отметил он.

Осенью прошлого года сообщалось, что Российская Федерация вывела почти все свои самолеты с белорусских аэродромов. Хотя совсем исключать их возвращение не стоит, считает Александр Коваленко.

"Все зависит от ситуации, от того, какие цели поставят оккупанты и их командование. Если будет боевая задач оказывать влияние на север Украины с использованием тактической авиации, они могут попытаться это сделать (вернуться на аэродромы Беларуси, - ред.). Но угрозой для них теперь являются не только дроны. Север Украины, Киев и Киевская область защищены одной из лучших многоэшелонированных систем ПВО, в состав которой входят Patriot и SAMP-T. А их можно отнести к зенитно-ракетным комплексам "длинной руки". Поэтому если будет нужно, до их авиации можно будет дотянуться даже в воздушном пространстве Беларуси", - отметил эксперт.

Аэродромы на территории России

Украина наносит удары по аэродромам в России с первых дней полномасштабной войны. Уже 25 февраля 2022-го была атакована база в Миллерово Ростовской области ракетой "Точка-У". В то время на нем базировались Су-30СМ, Су-25 и вертолеты, сообщалось об уничтожении двух самолетов. В ноябре того же года два беспилотника снова ударили по аэродрому.

В марте 2022-го на аэродроме в Таганроге (Ростовская область) взрывом повредило транспортный Ил-76. Характер взрыва напоминал ракетный удар. Летом 2023 года на нем были замечены стоявший на ремонте А-50 и ракетоносцы Ту-95, и в ходе одной из атак еще на подлете была сбита ракета. А 9 марта 2024 года, как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, беспилотники все-таки достали этот А-50.

В октябре 2022-го взорвались два ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" на базе "Веретье" в Псковской области в 600 км от границы с Украиной. Как уточнили в украинской разведке, также был уничтожен вертолет Ми-28Н. Все они были заминированы. По данным "Радио Свобода", работали диверсанты, а многие эксперты назвали инцидент одной из лучших на тот момент диверсий ГУР.

А 5 декабря 2022 года прогремели взрывы на двух тыловых аэродромах - "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" под Рязанью. На "Энгельсе" были повреждены два стратегических Ту-95, которые использовались для запуска дальнобойных ракет по Украине, а в "Дягилево" - бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик. В последствии украинская разведка заявила об ударе модифицированными советскими БПЛА Ту-141 "Стриж". Оба аэродрома находятся в сотнях километров от границы с Украиной.

Фото: последствия удара по аэродрому "Энгельс", декабрь 2022 года (Maxar)

Спустя несколько недель беспилотники снова атаковали "Энгельс", а крайний удар произошел 20 марта 2024 года. Сообщалось о не менее двух поврежденных бортах. Представитель ГУР Андрей Юсов не стал комментировать, кто причастен к операции, но добавил, что результаты уточняются.

"В определенной степени для Путина - это стратегический объект, поэтому передислокация (самолетов, - ред.) оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это значит, что и дальше инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", - добавил он.

В мае 2023-го беспилотники атаковали аэродром "Сеща" в Брянской области. В результате был поврежден транспортный Ан-124 "Руслан". Известно, что отсюда оккупанты запускали "шахеды", а также бомбардировщики Су-34, которые в том числе бомбили Чернигов.

Для запуска "шахедов" используется и аэродром в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). В июле 2023 года вблизи авиабазы прогремели взрывы и образовалось воронка. Сообщалось, что ракета пыталась атаковать склад ГСМ. До этого были сообщения об ударе неизвестного беспилотника по аэродрому в Ейске.

В августе беспилотники ударили по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области в 800 км от границы с Украиной. По данным разведки, были уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М, еще два самолета получили повреждения. После той атаки россияне передислоцировали авиацию на аэродром "Оленья" (Мурманская область).

Август прошлого года выдался богатым на "бавовну" в тыловых аэродромах. В частности, дроны вывели из строя бомбардировщик на "Шайковке" (Калужская область). Как говорил Юсов, их запускали с центральной части России люди, которые работали в координации с ГУР. На "Шайковке" дислоцируется дальняя авиация Ту-22М3.

Спустя несколько дней украинская контрразведка дронами-камикадзе атаковала аэродром в Курске, на котором размещаются самолеты и средства ПВО. Беспилотники отработали по четырем Су-30 и одному МиГ-29, а также по С-300 и двум ЗРК "Панцирь". Затем был удар по аэродрому в Брянской области, но без подтвержденных повреждений. А в ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэродром "Кресты" под Псковом.

"Были поражены вражеские объекты. Были взрывы, в результате которых уничтожено четыре Ил-76 и еще несколько - повреждено", - говорил Юсов.

Фото: последствия атаки на аэродром "Кресты" возле Пскова ("Схемы"/Planet Labs)

В декабре прошла совместная операция Службы безопасности Украины и Вооруженных сил, которые ударили по аэродрому "Морозовск" (Рязанская область). Как сообщили источники РБК-Украина, на момент удара там находились до 20 самолетов Су-34, три радиолокационные станции и другая техника. Повреждения получил минимум один борт.

Как минимум дважды был атакован аэродром "Балтимор" возле Воронежа. Это база для Су-34, которые россияне активно использует на фронте. Крайний удар состоялся 6 марта, без подтвержденных последствий. В целом же весна 2024 года стала знаковой больше в плане ударов по объектам нефтепереработки, и атаки на аэродромы происходят реже, чем хотелось бы.

"Россияне пытаются повышать безопасность своих аэродромов, нужно это признать. И чтобы в дальнейшем удары были эффективными, необходимо пересмотреть их концепцию или менять характеристики средств поражения. По-моему, сейчас мы находимся именно на этом этапе. Должна пройти некоторая модернизация средств поражения. Ждем этого момента, и мы еще увидим, как будут гореть Ту-22М3 и Ту-95МС. Уверен, это произойдет", - отметил Коваленко в беседе с РБК-Украина.

Часто на слуху российские аэродромы, до которых пока не удавалось достать. Например, "Оленья" в Мурманской области в 1700 км от границы, с которого взлетают бомбардировщики Ту-95 и могут атаковать всю Украину. Или аэродром "Моздок" в Северной Осетии в 750 км от границы. Оттуда помимо Ту-95 взлетают стратегические самолеты Ту-22М3 с ракетами Х-22, а еще там дислоцируются МиГ-31К - носители аэробаллистических "Кинжалов". Такие же МиГи взлетают с "Саваслейки" в Нижегородской области в 800 км от Украины.

"Пока у нас нет возможности влиять на эти аэродромы. С другой стороны, мы не знаем, что готовят Силы обороны, какие проекты есть у нашего военно-промышленного комплекса. В конце концов необязательно наносить огневое поражение с территории Украины. По врагу можно работать и с его территории", - добавил эксперт.