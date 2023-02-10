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Удар по Хмельницкой области: дрон-камикадзе атаковал критическую инфраструктуру

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 07:58
Удар по Хмельницкой области: дрон-камикадзе атаковал критическую инфраструктуру Фото: российские войска ночью атаковали Хмельницкую область дроном-камикадзе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 10 февраля, атаковали Хмельницкую область с помощью дрона-камикадзе, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, в результате атаки российскими беспилотниками, к счастью, обошлось без пострадавших.

Удар по Хмельницкой области: дрон-камикадзе атаковал критическую инфраструктуру

Ранее сообщалось, что российские войска сегодня ночью, 10 февраля, нанесли удары по Харькову и Запорожью. В частности, в Запорожье за час было зафиксировано более 10 взрывов.

Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

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