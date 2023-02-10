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В Днепре, Харькове и Запорожье прозвучали взрывы

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Киев, Пятница 10 февраля 2023 04:15
В Днепре, Харькове и Запорожье прозвучали взрывы Фото: в Днепре, Харькове и Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре, Харькове и Запорожье сегодня ночью, 10 февраля, были слышны взрывы. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

О причинах взрывов не сообщается. По предварительной информации, в Днепре и Запорожье работает ПВО. Жителей городов просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обновлено (4:14)

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты снова обстреливают Харьков.

Также сообщается, что в городе после ударов наблюдаются проблемы с электричеством.

Обновлено (4:37)

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил удары оккупантов по энергетической инфраструктуре города.

"В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - отметил Терехов.

По его словам, все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

Обновлено (4:45)

По сообщению Синегубова, российские войска ночью нанесли по Харькову около 10 ударов.

Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

Также ранее глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед". Однако позже эти данные опроверг глава ОВА Виталий Ким.

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