В Днепре, Харькове и Запорожье прозвучали взрывы

В Днепре, Харькове и Запорожье сегодня ночью, 10 февраля, были слышны взрывы. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

О причинах взрывов не сообщается. По предварительной информации, в Днепре и Запорожье работает ПВО. Жителей городов просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты снова обстреливают Харьков.

Также сообщается, что в городе после ударов наблюдаются проблемы с электричеством.

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Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил удары оккупантов по энергетической инфраструктуре города.

"В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - отметил Терехов.

По его словам, все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

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По сообщению Синегубова, российские войска ночью нанесли по Харькову около 10 ударов.