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Войска РФ ракетами ударили по Днепропетровской области: поврежден энергообъект

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Днепропетровская область, Пятница 10 февраля 2023 08:05
Войска РФ ракетами ударили по Днепропетровской области: поврежден энергообъект Фотоиллюстрация: войска РФ ракетами ударили по Днепропетровской области (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артур Родивилов

В Днепропетровской области ночь была громкой, российские оккупанты атаковали ракетами и дронами, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отмечается, что вечером, 9 февраля, оккупанты запустили на область партию "Шахедов", однако все они были сбиты силами ПВО.

Враг не успокоился и на Днепропетровскую область полетели ракеты.

В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Ранен 46-летний работник предприятия. Ему оказали медпомощь – лечиться дома. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В Песчанской громаде обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Напомним, что в Днепре, Харькове и Запорожье сегодня ночью, 10 февраля, были слышны взрывы. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

В Харькове оккупанты 10 раз нанесли удары. Возникли проблемы с электроснабжением и отоплением.

Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

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