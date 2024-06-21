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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украина, Пятница 21 июня 2024 14:05
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 21 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога в пятницу, 21 июня, охватила Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу сперва объявили в Киеве, это произошло в 13:57. После этого "покраснели" все регионы Украины.

Воздушные силы ВСУ заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. В связи с этим по всей Украине есть ракетная угроза.

Обновлено в 14:27

По областям отбой воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:00

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Чем опасен МиГ-31К

Взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31К всегда приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Это связано с тем, что этот самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".

Указанная ракета является тяжелой целью для украинской противовоздушной обороны. Ее могут сбить только современные зенитно-ракетные комплексы, например, Patriot и Samp/T.

Напомним, минувшей ночью, 20 июня, россияне атаковали украинскую энергетику. Захватчики выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе и девять ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили все "Шахеды" и пять вражеских ракет.

В ночь на 21 июня оккупанты атаковали Украину четырьмя управляемыми ракетами Х-59/Х-69, которые противовоздушная уничтожила. Оккупанты пытались ударить по объектам критической инфраструктуры.

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