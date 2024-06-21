В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога в пятницу, 21 июня, охватила Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу сперва объявили в Киеве, это произошло в 13:57. После этого "покраснели" все регионы Украины.
Воздушные силы ВСУ заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. В связи с этим по всей Украине есть ракетная угроза.
Обновлено в 14:27
По областям отбой воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:00
Чем опасен МиГ-31К
Взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31К всегда приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Это связано с тем, что этот самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".
Указанная ракета является тяжелой целью для украинской противовоздушной обороны. Ее могут сбить только современные зенитно-ракетные комплексы, например, Patriot и Samp/T.
Напомним, минувшей ночью, 20 июня, россияне атаковали украинскую энергетику. Захватчики выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе и девять ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили все "Шахеды" и пять вражеских ракет.
В ночь на 21 июня оккупанты атаковали Украину четырьмя управляемыми ракетами Х-59/Х-69, которые противовоздушная уничтожила. Оккупанты пытались ударить по объектам критической инфраструктуры.
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