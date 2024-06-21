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Ночная атака ракетами: украинские защитники сбили 4 управляемые ракеты россиян

Пятница 21 июня 2024 08:10
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Ночная атака ракетами: украинские защитники сбили 4 управляемые ракеты россиян Фото: российский самолет в воздухе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 июня Россия в очередной раз атаковала Украину с самолетов тактической авиации. По состоянию на 7:00 украинские военные уничтожили все 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.
Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Ночная атака ракетами: украинские защитники сбили 4 управляемые ракеты россиян

Напомним, согласно отчету американского Института изучения войны, Вооруженные силы Украины отбивают территории возле Волчанска.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 21 июня Россия держит в Черном и Азовском морях 9 кораблей. Четыре из них являются носителями ракет типа "Калибр".

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