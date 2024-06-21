В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спершу оголосили у Києві, це сталося о 13:57. Після цього "почервоніли" всі регіони України.

Повітряні сили ЗСУ заявили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Росії. У зв'язку з цим по всій Україні є ракетна загроза.

Оновлено о 14:27

По областях відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог станом на 14:00

Чим небезпечний МіГ-31К

Зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31К завжди призводить до масштабної повітряної тривоги в Україні. Це пов'язано з тим, що цей літак є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Вказана ракета є важкою ціллю для української протиповітряної оборони. Її можуть збити лише сучасні зенітно-ракетні комплекси, наприклад, Patriot та Samp/T.