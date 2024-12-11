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Миллионы гривен на психотропах: в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат

Среда 11 декабря 2024 13:38
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Миллионы гривен на психотропах: в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат Фото: милиция разоблачила наркосиндикат в Черкасской области (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила и сбывала крупные партии тяжелых психотропных веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Организаторами наркобизнеса оказались местные жители, в том числе 36-летняя юрист центра безвозмездной правовой помощи.

Отмечается, что группировка производила амфетамин, мефедрон и A-PVP в двух подпольных лабораториях, расположенных в частных помещениях.

СБУ и Нацполиция сообщили, что ежемесячно злоумышленники производили психотропы на сумму около 5 миллионов гривен. Продукцию продавали через сеть дилеров в Киевской, Черкасской, Одесской и Черновицкой областях.

Четыре участника синдиката были задержаны во время приготовления новой партии психотропов к продаже.

В ходе 22 обысков у задержанных обнаружено:

  • 5 кг психотропного вещества A-PVP;
  • почти 160 литров прекурсоров;
  • оборудование для производства и фасовки психотропов;
  • мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;
  • банковские карты, через которые производились расчеты за сбыт "товара".

Известно, что пяти задержанным сообщены о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке, сбыте психотропных веществ или их аналогов в составе организованной преступной группы (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, чтобы установить других причастных.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Недавно в Украине задержан член международного наркосиндиката, которого Интерпол искал 6 лет.

Также мы сообщали о разоблачении в Украине международной схемы контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.

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