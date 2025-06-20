ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спрятали кокаин в бананах: в Украине осудили членов международной наркомафии "Ндрангета"

Пятница 20 июня 2025 12:59
UA EN RU
Спрятали кокаин в бананах: в Украине осудили членов международной наркомафии "Ндрангета" Фото: в Украине осудили членов мафии "Ндрангета" (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Украине осудили членов международной преступной банды "Ндрангета", которые занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Евросоюз. Их задержали в августе 2021 года в результате спецоперации в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По материалам дела, обвиняемыми являются двое граждан балканских стран и украинец. Они отвечали за налаживание канала поставки кокаина в ЕС. Преступники пытались переправить в Европу 80 кг кокаина, спрятав его в технологические полости рефрижераторных контейнеров с бананами, прибывших из Южной Америки.

Во время досмотра груза правоохранители обнаружили 100 брикетов кокаина. Одного из фигурантов задержали возле морского порта, еще двух - на территории промышленного рынка Одесской области, куда те прибыли встречать нелегальный груз.

Собранные Службой безопасности Украины доказательства стали основанием для вынесения приговора.

Какой приговор

Трое наркокурьеров получили по 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах, их приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта.

Фото: в Украине осудили членов мафии "Ндрангета" (ssu.gov.ua)

Напомним, в Украине разоблачили международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.

Кроме того, участковые офицеры полиции задержали в Киеве мужчину, у которого изъяли наркотиков на более чем семь миллионов гривен.

Читайте также, как в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Контрабанда
Новости
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде