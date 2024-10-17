RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Украине ликвидировали масштабный наркокартель, производивший амфетамин и Альфа-PVP

Фото: В Украине ликвидировали масштабный наркокартель (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Валерия Полищук

Полиция в результате масштабной спецоперации полиции ликвидировала крупный наркокартель. Его участники занимались изготовлением и продажей психотропных веществ через каналы в мессенджерах.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его данным, в рамках операции было проведено более 230 обысков в 20 регионах страны.

В результате были задержаны более 60 человек, а также ликвидировано 19 нарколабораторий, которые ежемесячно изготавливали почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.

Доходы преступной группы достигали более 350 миллионов гривен в месяц.

"Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь нацеленной на тех, кто обеспечивает предложение", - заявил Клименко.

 

Фото: В Украине ликвидировали масштабный наркокартель (t.me/Klymenko_MVS)

Ранее в Украине уничтожили более 1 тонны героина, конфискованного еще в январе 2021 года Службой безопасности у контрабандистов. На момент изъятия стоимость наркотиков на черном рынке превышала 2,3 миллиарда гривен.

Кроме того, оперативники Департамента внутренней безопасности разоблачили межрегиональный наркосиндикат, который ежемесячно реализовывал наркотики на сумму около 40 миллионов гривен.

В конце 2023 г. был ликвидирован еще один наркосиндикат, действовавший в нескольких регионах страны. Годовая прибыль этой преступной организации превышала 100 миллионов гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КлименкоМинистерство внутренних дел Украины