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В Украине разоблачили наркосиндикат с годовой прибылью более 100 млн гривен

Среда 20 декабря 2023 16:28
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В Украине разоблачили наркосиндикат с годовой прибылью более 100 млн гривен Фото: в Украине разоблачили наркосиндикат с годовой прибылью более 100 млн гривен (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили наркосиндикат, который действовал в нескольких регионах страны. Годовая прибыль преступной организации составляет более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Полицейские выяснили, что группировка из 44 человек действовала на территории Киева, Николаевской и Днепропетровской областей. Они торговали кокаином, экстази, каннабисом, MDMA, гашишем, кетамином и амфетамином.

В спецоперации по разоблачению злоумышленников участвовали более 400 правоохранителей.

Наркобизнес организовали трое мужчин в возрасте от 27 до 30 лет. Они задействовали еще двух жителей Киева, которые работали непосредственно руководителями группировки.

Фото: обыски у участников наркосиндиката (npu.gov.ua)

"Злоумышленники наладили канал поставки наркотиков и психотропов из стран ЕС на территорию Украины. Сбывали свою продукцию оптовыми партиями доверенному кругу лиц. За "товар" клиенты рассчитывались криптовалютой", - уточняют в полиции.

Там добавили, что "товары" отправляли 27-летний луганчанин и 28-летний харьковчанин, которые проживают за границей. Они маскировали наркотики в разных предметах бытовой техники.

Вчера, 19 декабря, было проведено 58 одновременных обысков. В их результате было изъято: 330 граммов кокаина, 564 грамма амфетамина, 200 граммов солей A-PVP, 1236 таблеток экстази, 100 марок ЛСД и не только. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков - более 5 млн гривен.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине разоблачили торговцев, которые прятали наркотики в стиральном порошке.

Они переправляли для продажи в Украине иностранные таблетки "Субутекс", которые содержат особо опасное нарковещество бупренорфин.

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