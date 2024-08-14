В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина более чем на 2 миллиарда гривен, - СБУ

В Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года Служба безопасности конфисковала у контрабандистов. По ценам черного рынка на момент обнаружения "товара" его стоимость составляла более 2,3 миллиарда грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

В ведомстве напомнили, что в 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.

"Тогда оперативники спецслужбы задержали во Львове четырех фигурантов: одного из организаторов наркотрафика и трех иностранцев, фасовавших наркотики в арендованных складских помещениях", - отметили правоохранители.

Известно, что в результате следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки. "Груз" следовал из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

"По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, мероприятия по уничтожению проводили оперативники и следователи Управления СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.