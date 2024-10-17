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В Україні ліквідували масштабний наркокартель, який виробляв амфетамін і Альфа-PVP

Фото: В Україні ліквідували масштабний наркокартель (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Валерія Поліщук

Поліція у результаті масштабної спецоперації поліції ліквідувала великий наркокартель. Його учасники займалися виготовленням та продажем психотропних речовин через канали в месенджерах.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його даними, в рамках операції було проведено понад 230 обшуків у 20 регіонах країни.

В результаті було затримано понад 60 осіб, а також ліквідовано 19 нарколабораторій, які щомісяця виготовляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

Доходи злочинної групи сягали понад 350 мільйонів гривень на місяць.

"Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію", - заявив Клименко. 

 

Фото: В Україні ліквідували масштабний наркокартель (t.me/Klymenko_MVS)

Раніше в Україні знищили понад 1 тонну героїну, конфіскованого ще у січні 2021 року Службою безпеки у контрабандистів. На момент вилучення, вартість наркотиків на чорному ринку перевищувала 2,3 мільярда гривень.

Крім того, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки викрили міжрегіональний наркосиндикат, який щомісяця реалізовував наркотики на суму близько 40 мільйонів гривень.

Наприкінці 2023 року було ліквідовано ще один наркосиндикат, що діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток цієї злочинної організації перевищував 100 мільйонів гривень.

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КлименкоМіністерство внутрішніх справ України