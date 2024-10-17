В Україні ліквідували масштабний наркокартель, який виробляв амфетамін і Альфа-PVP

Раніше в Україні знищили понад 1 тонну героїну, конфіскованого ще у січні 2021 року Службою безпеки у контрабандистів. На момент вилучення, вартість наркотиків на чорному ринку перевищувала 2,3 мільярда гривень.

Крім того, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки викрили міжрегіональний наркосиндикат, який щомісяця реалізовував наркотики на суму близько 40 мільйонів гривень.

Наприкінці 2023 року було ліквідовано ще один наркосиндикат, що діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток цієї злочинної організації перевищував 100 мільйонів гривень.

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