Оперативники ликвидировали наркосиндикат, среди задержанных был бывший правоохранитель
Оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) разоблачили межрегиональный синдикат. Ежемесячный оборот наркотиков составлял около 40 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГИБ Национальной полиции.
Всего было проведено более 30 санкционированных обысков в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности ликвидирована деятельность двух нарколабораторий.
Деятельность наркосиндиката организовал 50-летний житель Запорожья вместе со своими сообщниками из Днепропетровской области.
"К преступной деятельности они привлекли более десятка мужчин, которые отвечали за сбыт и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Одним из участников преступной организации был бывший правоохранитель", - пишет ДВБ.
Члены банды занимались изготовлением, а также сбытом наркотиков и психотропов в больших масштабах.
Ежемесячный оборот наркосиндиката составлял около 40 миллионов гривен.
Подозрение было объявлено 15 фигурантам. Также проверяется причастность еще одного правоохранителя к деятельности преступной организации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце 2023-го в Украине был разоблачен действовавший в нескольких регионах страны наркосиндикат. Годовая прибыль преступной организации составляла более 100 миллионов гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.