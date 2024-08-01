Оперативники ликвидировали наркосиндикат, среди задержанных был бывший правоохранитель

Оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) разоблачили межрегиональный синдикат. Ежемесячный оборот наркотиков составлял около 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГИБ Национальной полиции.

Всего было проведено более 30 санкционированных обысков в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности ликвидирована деятельность двух нарколабораторий.

Деятельность наркосиндиката организовал 50-летний житель Запорожья вместе со своими сообщниками из Днепропетровской области.

"К преступной деятельности они привлекли более десятка мужчин, которые отвечали за сбыт и рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Одним из участников преступной организации был бывший правоохранитель", - пишет ДВБ.

Члены банды занимались изготовлением, а также сбытом наркотиков и психотропов в больших масштабах.

Ежемесячный оборот наркосиндиката составлял около 40 миллионов гривен.

Подозрение было объявлено 15 фигурантам. Также проверяется причастность еще одного правоохранителя к деятельности преступной организации.