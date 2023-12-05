УЗ запустит новые поезда в Карпаты на зимние праздники: маршруты

"Укрзализныця" планирует запустить ряд маршрутов в горы Украины к рождественско-новогодним праздникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Так, уже доступны для приобретения билеты на новый поезд - №194/193 Кривой Рог - Ясиня.
"Напомним, что этот поезд в новом расписании соединил Днепропетровскую область с горами (станциями Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель, Ворохта, Яремче) напрямую удобным расписанием", - говорится в сообщении.
Также доступны для приобретения билеты на новые поезда №143/144 - 142/141 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск и №365/366 Луцк - Рахов, а именно:
Билеты на все поезда доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, мы писали, что УЗ планирует запустить новый международный поезд №119 по направлению "Днепр-Хелм". Он начнет курсировать с 9 декабря.
Кроме того, УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.
Ранее сообщалось, что новый поезд в Варшаву временного продолжили в Черновцы.
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