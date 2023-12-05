УЗ запустить нові потяги до Карпат на зимові свята: маршрути

"Укрзалізниця" планує запустити низку маршрутів в гори України до різдвяно-новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на пресслужбу УЗ .

Квитки на всі поїзди доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Також доступні для придбання квитки на нові поїзди №143/144 - 142/141 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк - Рахів , а саме:

"Нагадаємо, що цей поїзд в новому розкладі сполучив Дніпропетровську область з горами (станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Яремче) напряму зручним розкладом", - йдеться в повідомленні.

Так, вже доступні для придбання квитки на новий поїзд - №194/193 Кривий Ріг - Ясіня.

Нові маршрути "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ми писали, що УЗ планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він почне курсувати з 9 грудня.

Крім того, УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.

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