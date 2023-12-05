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УЗ запустить нові потяги до Карпат на зимові свята: маршрути

Фото: УЗ запустить різдвяно-новорічні маршрути в українські гори (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ярослава Борзова

"Укрзалізниця" планує запустити низку маршрутів в гори України до різдвяно-новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Так, вже доступні для придбання квитки на новий поїзд - №194/193 Кривий Ріг - Ясіня.

"Нагадаємо, що цей поїзд в новому розкладі сполучив Дніпропетровську область з горами (станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Яремче) напряму зручним розкладом", - йдеться в повідомленні.

Нові маршрути та їх графік:

  • З Кривого Рогу поїзд №194/193 відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02, і прибуватиме до Ясіні о 10:06. В зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34. 

Також доступні для придбання квитки на нові поїзди  №143/144 - 142/141 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк - Рахів, а саме:

  • Поїзд №143/144 - 142/141 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум з 11 грудня о 19:01, з Чернігова - о 21:18 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:20. В зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд відправлятиметься з 12 грудня о 14:44 і прибуватиме до Чернігова о 7:26, до Сум - о 9:56.
  • Поїзд №365/366 Рахів - Луцьк відправлятиметься з Рахова з 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. В зворотному напрямку, з Луцька, поїзд відправлятиметься з 21 грудня о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55. 

Де придбати квитки

Квитки на всі поїзди доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нові маршрути "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ми писали, що УЗ планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він почне курсувати з 9 грудня.

Крім того, УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.

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Укрзалізниця