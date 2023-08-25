Активы коллаборанта Сальдо и его родственников передали государству: список

Активы гауляйтера "Херсонской области РФ" Владимира Сальдо и его родственников конфисковали и передали государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

"По решению суда правительство передало имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

В этот список входят следующие активы:

три земельных участка;

отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

дом на 236,7 кв. м в Херсоне;

три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв.м) и Херсоне (36,8 кв.м);

автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;

99,86% ЧАО "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) - оформлено на бывшую жену Сальдо;

30% ЧАО "Дельта Сервис" (транспортная компания) - оформлено на бывшую жену Сальдо;

55,56% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) - записано на дочь Сальдо;

40% ООО "Конка" (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) - записано на дочь Сальдо.

В Минэкономики уточнили, что Фонд государственного имущества Украины должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества.

Что известно о Сальдо

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Позже Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу Министерства юстиции по поводу херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, тогда удалось конфисковать активы его дочери.