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Суд конфисковал газобетонные заводы российского олигарха Молчанова в собственность Украины

Среда 23 августа 2023 12:13
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Суд конфисковал газобетонные заводы российского олигарха Молчанова в собственность Украины Фото: Андрей Молчанов (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "АЭРОК", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что компания "Аэрок" владеет двумя газобетонными заводами в Украине в Обухове и Березане Киевской области.

В мае 2022 года ГБР установило, что украинское предприятие по изготовлению строительных материалов подконтрольно Молчанову. Он является бывшим членом Совета Федерации Федерального собрания РФ, приближенным к оккупационным властям и уплачивает большие налоги в бюджет страны-агрессора.

Сообщается, что полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из России.

Так, российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому за счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-агрессора, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства.

Эти активы были арестованы и переданы в управление АРМА.

Приватизация имущества российских олигархов

В Украине начали процесс приватизации принадлежащего российским олигархам имущества.

10 августа должны были пройти первые торги по продаже аграрной компании "Инвестагро", которые ранее принадлежали российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Стартовая цена составила 55 млн гривен. Однако аукцион не состоялся из-за нехватки потенциальных покупателей.

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