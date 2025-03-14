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Без Украины существование Запорожской АЭС невозможно, - Зеленский

Пятница 14 марта 2025 19:59
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Без Украины существование Запорожской АЭС невозможно, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Без Украины существование Запорожской атомной электростанции невозможно. Ведь, чтобы восстановить ЗАЭС, нужны несколько лет, деньги и специалисты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

"Сам этот момент, сама станция - это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время - несколько лет", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что дамбы и технической воды на ЗАЭС нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить.

"Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности. Они (россияне - ред.) обстреливали станцию. Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас", - добавил президент.

Глава государства выразил уверенность, что россияне "будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют оккупанты".

"Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", - отметил Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Периодически станция отключается от резервного энергоснабжения.

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной. Все из-за постоянных обстрелов.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках вероятного мирного соглашения между Украиной и Россией обсуждается вопрос контроля над Запорожской АЭС.

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