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Без України існування Запорізької АЕС неможливе, - Зеленський

П'ятниця 14 березня 2025 19:59
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Без України існування Запорізької АЕС неможливе, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Без України існування Запорізької атомної електростанції неможливе. Адже, щоб відновити ЗАЕС, потрібні кілька років, гроші та фахівці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

"Сам цей момент, сама станція - це проблема для росіян, велика проблема. І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші та фахівці. І час - кілька років", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що дамби та технічної води на ЗАЕС немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити.

"Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості. Вони (росіяни - ред.) обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити й зараз", - додав президент.

Глава держави висловив впевненість, що росіяни "робитимуть політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють окупанти".

"Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", - зазначив Зеленський.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною. Все через постійні обстріли.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках ймовірної мирної угоди між Україною та Росією обговорюється питання контролю над Запорізькою АЕС.

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