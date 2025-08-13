В Украине хотят изменить правила отсрочки для студентов и педагогов: что известно

Кабинет министров согласовал предложение изменения в положения закона о мобилизации, которые касаются прав студентов и педагогических работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
По словам Гончаренко, теперь законопроект должны зарегистрировать в Верховной Раде. И только потом это предложение может рассмотреть парламент.
Напомним, что по действующему законодательству в Украине есть ряд категорий военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Выделяют несколько типов отсрочек:
В частности, мобилизовать студентов не могут, если соблюдены определенные условия. В то же время некоторые из тех, кто получает образование, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.