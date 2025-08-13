В Україні хочуть змінити правила відстрочки для студентів та педагогів: що відомо

Кабінет міністрів погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав студентів та педагогічних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
За словами Гончаренка, тепер законопроєкт мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.
Нагадаємо, що за чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:
Зокрема, мобілізувати студентів не можуть, якщо дотримані певні умови. Водночас деякі з тих, хто здобуває освіту, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.