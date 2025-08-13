UA

В Україні хочуть змінити правила відстрочки для студентів та педагогів: що відомо

Фото: Кабмін пропонує змінити правила відстрочки для студентів та працівників освіти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав студентів та педагогічних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами Гончаренка, тепер законопроєкт мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.

Які зміни пропонують:

  • Відстрочка для студентів залишиться лише для тих, хто почав навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти, а також студентів вишів.
  • Відстрочка для науковців і педагогів збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, що за чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:

  • за станом здоров’я,
  • за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років).
  • у зв'язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).

Зокрема, мобілізувати студентів не можуть, якщо дотримані певні умови. Водночас деякі з тих, хто здобуває освіту, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

