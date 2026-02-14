RU

В Украине хотят минимизировать количество случаев СЗЧ: Вениславский раскрыл детали

Фото: Федор Вениславский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В ближайшее время украинское правительство представит комплексный подход к минимизации случаев СЗЧ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Читайте также: Федоров: 2 млн украинцев находятся в розыске, а еще 200 тысяч - в СЗЧ

"Мы понимаем, что причины (СЗЧ - ред.) не являются однородными. Мы в закрытом режиме в комитете с участием и военных эти причины рассматриваем. Они очень разноплановые", - сказал Вениславский.

По его словам, высказывания о том, что усталость от войны влечет с собой массовые случаи СЗЧ - это неправда. Потому что СЗЧ совершают больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество тех, кто воюет вначале войны, минимально.

"Здесь есть и семейные проблемы, и взаимоотношения, когда военные видят какую-то социальную несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства. И над этими проблемами работает и Генеральный штаб, управление персоналом министерства обороны", - отметил нардеп.

С юридической точки зрения, по словам Вениславского, здесь проблема уже в плоскости реакции чиновников.

"Потому что, когда мы совершенствовали вопросы, связанные с мобилизацией, мы внесли изменения в закон об обязательной военной службе, где предусмотрен механизм более быстрого зачисления в список личного состава тех военных, которые совершили СЗЧ и решили вернуться", - пояснил он.

Также есть уголовно-правовая составляющая, которую доработал Комитет по правоохранительной деятельности.

Но, как отметил Вениславский, когда идет речь о вопросах, связанных с усилением уголовно-составляющей правового реагирования на эти случаи, комитет сталкивается с колоссальным сопротивлением депутатов, которые "занимаются своими будущими выборами и желанием попасть в новый состав парламента, чем сохранением государства и эффективного реагирования на случаи СЗЧ".

"Поэтому проблема комплексная, парламент над ней работает. Будем ожидать, что это также будет решено, но есть понимание у нового министра обороны, министерства обороны, как эту ситуацию исправлять. Опять же, я думаю, что в ближайшее время, очень коротко с такой перспективы, будет представлен комплексный подход к минимизации, в том числе, случаев СЗЧ", - подытожил нардеп.

 

Проблемы с СЧЗ в Украине

Напомним, в Украине самовольное оставление воинской части или места службы без уважительных причин в боевых условиях предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В то же время для военных, совершивших такое нарушение впервые, закон оставляет возможность вернуться к службе в ВСУ.

Только в октябре прошлого года суды приняли около сотни решений, которыми вместо заключения военным предоставили возможность восстановить службу.

Однако военные правонарушения, в частности СВЧ и дезертирство, остаются серьезной проблемой в условиях войны.

РБК-Украина объясняло разницу между этими понятиями в отдельном материале.

В Министерстве обороны фиксируется большое количество СВЧ - 200 тысяч человек. Также 2 миллиона украинцев находятся в розыске.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что случаи СВЧ негативно влияют на обороноспособность Украины.

