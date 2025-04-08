В Украине готовят новые правила проверки судей: что изменится
Кабмин одобрил законопроект о новых правилах проверки судей. Это часть судебной реформы на пути к евроинтеграции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
Кабинет Министров Украины согласовал новый законопроект, меняющий подход к проверке добропорядочности судей.
В частности объединяет декларации о добропорядочности и родственные связи в одну. Это является частью усилий для евроинтеграции Украины.
Основные нововведения:
- Объединение двух деклараций - о добропорядочности и родственных связях в одну.
- Четкие сроки проверки добропорядочности и расширение оснований для ее проведения.
- Высшая квалификационная комиссия судей получит право официально запрашивать информацию у других учреждений и лиц, которые обязаны предоставить ее.
- В течение следующих двух лет проверят всех судей Верховного Суда и высших специализированных судов.
Законопроект будет внесен в парламент на рассмотрение для дальнейшего принятия.
Напомним, Верховная рада в декабре 2024 года одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. Зеленский объяснил свою инициативу о ликвидации суда тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и потерял доверие.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Специализированного окружного административного суда. Он заменит ликвидированный Окружной административный суд Киева (ОАСК).
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