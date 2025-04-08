В Украине готовят новые правила проверки судей: что изменится

Кабинет Министров Украины согласовал новый законопроект, меняющий подход к проверке добропорядочности судей.

В частности объединяет декларации о добропорядочности и родственные связи в одну. Это является частью усилий для евроинтеграции Украины.

Основные нововведения:

Объединение двух деклараций - о добропорядочности и родственных связях в одну.

Четкие сроки проверки добропорядочности и расширение оснований для ее проведения.

Высшая квалификационная комиссия судей получит право официально запрашивать информацию у других учреждений и лиц, которые обязаны предоставить ее.

В течение следующих двух лет проверят всех судей Верховного Суда и высших специализированных судов.

Законопроект будет внесен в парламент на рассмотрение для дальнейшего принятия.