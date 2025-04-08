В Україні готують нові правила перевірки суддів: що зміниться
Кабмін схвалив законопроєкт про нові правила перевірки суддів. Це частина судової реформи на шляху до євроінтеграції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
Кабінет Міністрів України погодив новий законопроєкт, що змінює підхід до перевірки доброчесності суддів.
Зокрема об'єднує декларації про доброчесність і родинні зв'язки в одну. Це є частиною зусиль для євроінтеграції України.
Основні нововведення:
- Об'єднання двох декларацій - про доброчесність і родинні зв'язки в одну.
- Чіткі строки перевірки доброчесності та розширення підстав для її проведення.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів отримає право офіційно запитувати інформацію в інших установ і осіб, які зобов'язані надати її.
- Протягом наступних двох років перевірять усіх суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.
Законопроєкт буде внесено до парламенту на розгляд для подальшого ухвалення.
Нагадаємо, Верховна рада у грудні 2024 року схвалила ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду Києва. Зеленський пояснив свою ініціативу про ліквідацію суду тим, що цей суд загруз у корупційних скандалах і втратив довіру.
Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду. Він замінить ліквідований Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК).
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