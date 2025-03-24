Зеленский подписал закон о создании суда, который заменит скандальный админсуд Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №12368-1 .

Также закон предусматривает создание Специализированного апелляционного административного суда к высшим специализированным судам.

Подписание закона состоялось перед заседанием Совета директоров Международного валютного фонда, который 28 декабря должен принять решение об очередном транше Украине. Этот закон был одним из просроченных маяков программы с МВФ. Срок выполнения этого маяка переносился несколько раз.

Закон предусматривает, что в течение месяца после вступления в силу закона Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) объявит конкурс на должности судей, во время которых будут учитываться особенности, определенные законопроектом, с привлечением Экспертного совета.

В состав экспертного совета войдут шесть человек:

трое от Совета судов Украины;

трое от международных и иностранных организаций.

Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов, например, НБУ, НАБУ, НАПК.

Напомним, Верховная рада в декабре одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. Зеленский объяснил свою инициативу о ликвидации суда тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и потерял доверие.