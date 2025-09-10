В Украине фиксируют скачки напряжения: чем это опасно для техники и что делать
В Украине наблюдаются колебания напряжения в электросетях из-за аварийного состояния энергосистемы, которая пострадала от российских обстрелов. Украинцам рассказали, что стоит делать, когда они замечают это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Почему возникают перебои
Как отметили в компании, в нормальном режиме работы напряжение в магистральных сетях составляет 110 кВ. Однако сейчас этот показатель может быть повышенным из-за роста нагрузки на уцелевшие объекты после вражеских атак.
Кроме того, ситуацию осложняет то, что во время воздушных тревог энергетики вынуждены спускаться в укрытие, что делает невозможным быстрое регулирование напряжения в ручном режиме непосредственно на энергообъектах.
Что советуют делать потребителям
"Сумыоблэнерго" призывает украинцев в случае колебаний напряжения временно выключать приборы, которые могут пострадать, а также пользоваться защитными устройствами для стабильной работы электропроводки.
В то же время в компании отмечают, что единственная причина ситуации - военная агрессия России против Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что гендиректор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев и бизнес подготовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью, хотя сейчас энергосистема работает стабильно. Он посоветовал гражданам иметь пауэрбанки, фонарики, запас воды и продуктов, а предприятиям - проверить генераторы и системы резервного питания.
Также мы писали, что Путин готовит информационное прикрытие для новых массированных ударов по украинской энергетике, заявляя, что РФ якобы "не бьет по энергетике". Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что это ложь, ведь с 2022 года Россия регулярно атакует энергетические объекты, особенно во время подготовки к отопительному сезону и зимой.