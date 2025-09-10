В Україні фіксують стрибки напруги: чим це небезпечно для техніки та що робити

В Україні спостерігаються коливання напруги в електромережах через аварійний стан енергосистеми, яка постраждала від російських обстрілів. Українцям розповіли, що варто робити, коли вони помічають це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго" .

Чому виникають перебої

Як зазначили в компанії, у нормальному режимі роботи напруга в магістральних мережах становить 110 кВ. Проте зараз цей показник може бути підвищеним через зростання навантаження на вцілілі об'єкти після ворожих атак.

Крім того, ситуацію ускладнює те, що під час повітряних тривог енергетики змушені спускатися в укриття, що унеможливлює швидке регулювання напруги в ручному режимі безпосередньо на енергооб’єктах.

Що радять робити споживачам

"Сумиобленерго" закликає українців у разі коливань напруги тимчасово вимикати прилади, які можуть постраждати, а також користуватися захисними пристроями для стабільної роботи електропроводки.

Водночас у компанії наголошують, що єдина причина ситуації - військова агресія Росії проти України.