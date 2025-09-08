В Украине предупредили о возможных отключениях света осенью: что советуют сделать уже сейчас

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев и бизнес подготовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью. Однако он подчеркнул, что сейчас ситуация контролируемая.

Что рекомендуют населению

По его словам, осень является довольно тревожной порой для энергетиков и трудно спрогнозировать, какой она будет в этом году. Энергетики имеют опыт и знают, что нужно делать в случае атак. Он призвал не паниковать, но позаботиться заранее о некоторых вещах:

По словам Коваленко, украинцам стоит иметь:

пауэрбанки и фонарики, проверить их исправность;

заряженные гаджеты и резервные батареи;

запас питьевой воды и продуктов, которые не портятся;

план действий на случай длительного отсутствия электроэнергии.

Что советуют бизнесу

Компания Yasno рекомендует предприятиям:

проверить генераторы и системы резервного питания;

при необходимости установить источники бесперебойного питания (ИБП);

провести технический осмотр оборудования.

Сейчас ситуация контролируемая

Коваленко подчеркнул, что сейчас отключений света нет, энергосистема сбалансирована и работает стабильно. В то же время он подчеркнул, что атаки на критическую инфраструктуру предсказать невозможно, поэтому лучше быть готовыми к различным сценариям.

"Никто не говорит о блэкауте. Надеемся, что осенью все эти меры не понадобятся, но лучше быть готовыми и не использовать их, чем наоборот", - заявил руководитель Yasno.