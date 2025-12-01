RU

У Украины есть сложные проблемы: Трамп отреагировал на коррупционный скандал

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп назвал недавний коррупционный скандал в Украине сложной проблемой и добавил, что это не является полезным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У них проблемы с коррупцией и это не помогает. Мешает ли это мирным переговорам? Я говорил, что это длится уже три года, да? Разве я не говорил? Три года говорил, так что был значительно впереди всех. Но думаю, что есть хороший шанс договориться". - заявил Трамп.

Как пишет CNN, эти комментарии прозвучали через несколько дней после того, как экс-глава Офиса президента Андрей Ермак ушел в отставку после обысков в его доме.

"Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение", - добавил глава Белого дома, подразумевая переговоры украинской делегации в Майами относительно мира в Украине. 

Коррупционный скандал в Украине: операция "Мидас"

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП раскрыли операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в энергетике. А именно речь шла о коррупционной схеме, которая подразумевала откаты 10-15% с контрагентов "Энергоатома".

Среди подозреваемых оказались, в частности, весомые политические фигуры и не только: бизнесмен и один из соучредителей "Квартала 95" Тимур Миндич, уже бывший министр юстиции Герман Галущенко и также экс-министр энергетики Светлана Гринчук. В результате оба чиновника подали в отставку на фоне этого скандала.

Также на так называемых "пленках Миндича" якобы был зафиксирован голос секретаря РНБО Рустема Умерова и еще несколько весомых фигур, к примеру, уже также ушедшего в отставку Андрея Ермака. Последний сразу же после обысков в доме написал заявление об увольнении, что все равно вызвало резонанс как в украинских, так и в зарубежных СМИ.

