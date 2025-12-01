UA

В України є складні проблеми: Трамп відреагував на корупційний скандал

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп назвав нещодавній корупційний скандал в Україні складною проблемою і додав, що це не приносить користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У них проблеми з корупцією і це не допомагає. Чи заважає це мирним переговорам? Я говорив, що це триває вже три роки, так? Хіба я не говорив? Три роки говорив, тож був значно попереду всіх. Але думаю, що є хороший шанс домовитися". - заявив Трамп.

Як пише CNN, ці коментарі прозвучали за кілька днів після того, як ексглава Офісу президента Андрій Єрмак пішов у відставку після обшуків у його будинку.

"Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду", - додав глава Білого дому, маючи на увазі переговори української делегації в Маямі щодо миру в Україні.

Корупційний скандал в Україні: операція "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ і САП розкрили операцію "Мідас" із викриття корупції в енергетиці. А саме йшлося про корупційну схему, яка передбачала відкати 10-15% з контрагентів "Енергоатому".

Серед підозрюваних опинилися, зокрема, вагомі політичні фігури і не тільки: бізнесмен і один зі співзасновників "Кварталу 95" Тимур Міндіч, уже колишній міністр юстиції Герман Галущенко і також екс-міністр енергетики Світлана Гринчук. У результаті обидва чиновники подали у відставку на тлі цього скандалу.

Також на так званих "плівках Міндіча" нібито було зафіксовано голос секретаря РНБО Рустема Умерова і ще кількох вагомих фігур, наприклад, Андрія Єрмака, який вже також пішов у відставку. Останній одразу ж після обшуків у будинку написав заяву про звільнення, що все одно викликало резонанс як в українських, так і в зарубіжних ЗМІ.

