Украине придется сделать выбор. В Пентагоне описали сценарий, если не будет помощи США

"Послушайте, если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут продолжать поставлять их", - сказала она.

При этом, по мнению Сингх, Авдеевка - это был стратегический вывод (войск, - ред.), который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы, хотя "есть и другие города, находящиеся под огнем, под угрозой".

"Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе", - констатировала она, отказавшись называть конкретные населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой после вывода ВСУ из Авдеевки.

Блокировка законопроекта по помощи Украине в Сенате

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Напомним, республиканцы выдвинули условия демократам касательно одобрения помощи Украине на более 60 млрд евро. Речь идет о безопасности границы. Буквально недавно в Палате представителей США представили измененную версию пакета мер по оказанию помощи Украине и Израилю, а также обеспечению безопасности границ, который был представлен на прошлой неделе.

Отход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом, уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

При этом, по данным NYT, россияне продолжили свое наступление после "захвата" Авдеевки в Донецкой области. Сейчас наступление оккупантов разделилось на пять основных направлений, а а положение является самым опасным с начала войны.